Moto3, Carpe svetta nelle pre-qualifiche di Phillip Island. Bertelle comodo nella top14, lontano Pini

Alvaro Carpe ha messo a segno la migliore prestazione al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island abbiamo assistito ad un turno condizionato dal forte vento, anche se per il momento sole e temperature elevate la fanno da padrone. Per le giornate di domani e domenica, invece, il rischio pioggia sembra farsi concreto.

Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:35.292 con un margine di vantaggio di 26 millesimi sul padrone di casa Joel Kelso (Honda GRYD) mentre è terzo il fresco campione del mondo, lo spagnolo Maximo Quiles (CFMOTO Aspar) a 131. Quarta posizione per il suo connazionale David Almansa (KTM Dynavolt) a 324, quinta per il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 355, mentre in sesta troviamo il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 512.

Settimo il primo degli italiani, Matteo Bertelle (KTM Level UP MTA), con un distacco dalla vetta di 621 millesimi, settimo lo spagnolo David Munoz (KTM Dynavolt) a 690, subito davanti al connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) nono a 731. Decima posizione per il thailandese Kiattisak Singhapong (Honda Snipers) a 760 millesimi da Carpe, 11° lo spagnolo Joel Esteban (KTM Level UP MTA) a 830, 12° il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 849, quindi 13° l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 866 con il nipponico Ryusei Yamanaka (KTM MT) che completa la top14 a 880. Non va oltre la 2oa posizione, infine, Guido Pini (Honda Leopard) che chiude 1.074.

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista dei prossimi impegni che prenderanno il via già questa sera con la seconda sessione di prove libere che scatteranno alle ore 23.40 italiane (le ore 08.40 di domani in Australia), quindi sarà la volta delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 03.45 con la Q1, mentre la Q2 scatterà alle ore 04.10. La gara domenicale, invece, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 02.00.