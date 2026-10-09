Moto3, Almansa precede Quiles nelle pre-qualifiche di Mandalika. Bertelle ottimo terzo

David Almansa non lascia ma raddoppia. Lo spagnolo, infatti, dopo aver fatto il vuoto nella FP1 disputata nel cuore della notte italiana, si conferma al vertice anche al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026.

Sul tracciato di Mandalika la migliore prestazione è stata fissata da David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) con il tempo di 1:37.169 e 88 millesimi di vantaggio sul leader della classifica generale Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) mentre è ottimo terzo il nostro Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 258 millesimi. Quarta posizione per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 389 millesimi dalla vetta, quinta per il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 485, mentre in sesta troviamo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 616.

Settimo lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 622 millesimi, ottavo l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 744, nono lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a 813 mentre completa la top10 Guido Pini (Honda Leopard) a 814. Chiude 11° il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 850 millesimi da Almansa, 12° il padrone di casa Veda Pratama (Honda Team Asia) a 871, 13° lo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 877 mentre completa la top14 che domani eviterà la Q1 il suo connazionale Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 892.

A questo punto la classe più leggera si prepara per la giornata di domani con la FP2 alle ore 02.40 che anticiperanno le qualifiche che scatteranno alle ore 06.45 con la Q1, mentre la Q2 che definirà lo schieramento di partenza prenderà il via alle ore 07.10.