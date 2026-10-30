Moto3, Almansa fa sue le pre-qualifiche in Malesia. Bertelle in Q2, Pini primo degli esclusi

David Almansa si mette davanti a tutti dopo le pre-qualifiche della Moto3 nel GP della Malesia. Lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha concluso con il tempo di 2’11”427, senza sfruttare nemmeno una scia e centrando questo crono completamente in solitaria. Almansa ha preceduto di 69 millesimi il finlandese Rico Salmela e di 92 millesimi l’indonesiano Veda Pratama.

Ottimo quarto posto per l’idolo di casa Hakim Danish (+0.146), che ha preceduto lo spagnolo Adrian Fernandez (+0.162). In sesta posizione ha concluso Matteo Bertelle (+0.198), che è stato bravo nel finale a trovare la scia giusta per andarsi a prendere direttamente la qualificazione per la Q2.

Solo settimo Alvaro Carpe (+0.304), che aveva concluso al primo posto la FP1. Lo spagnolo ha preceduto i connazionali Joel Esteban (+0.385), Brian Uriarte (+0.431) e David Munoz (+0434). Undicesima posizione per il leader del mondiale Maximo Quiles (+0.479), mentre completano i qualificati per il Q2 l’australiano Joel Kelso (+0.563), i britannici Eddie O’Shea (+0.575) e Scott Ogden (+0.615).

Purtroppo il primo degli esclusi in quindicesima posizione è Guido Pini (+0.874). L’italiano del team Leopard Racing ha faticato per quasi tutta la sessione e non è riuscito nemmeno a trovare il gioco delle scie nel finale, restando anche da solo a fare il giro che comunque non gli ha permesso di entrare direttamente in Q2.