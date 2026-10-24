Moto2, pole position pesante di Manuel Gonzalez a Phillip Island, Holgado costretto a inseguire

La risposta di Manuel Gonzalez! Dopo molti dubbi e difficoltà lo spagnolo ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Australia diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island la pioggia ha risparmiato la sessione permettendo ai piloti di spingere al massimo. Gli errori e le cadute non sono mancate, alcune anche rovinose, con temperature basse e vento che hanno rappresentato una sfida non di poco conto per i piloti.

Da questo scenario, come detto, è emerso lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) che ha centrato la pole position facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:30.122, mettendo il primo mattoncino importante del weekend. Un weekend nel quale si presenta con 5.5 punti di vantaggio su Daniel Holgado nella lotta per il titolo iridato. Seconda posizione per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 106 millesimi di distacco, mentre completa la prima fila il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) a 115.

Quarta posizione per lo spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 129 millesimi, quinta per il suo connazionale Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 148, mentre in sesta troviamo l’ennesimo iberico Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 155. Settimo l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 173 millesimi dalla vetta, ottavo lo spagnolo Adrian Huertas (Kalex Italtrans) a 207, mentre è nono il suo connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 209. Decima posizione per il primo degli italiani Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 212 millesimi, 11° il giapponese Taiyō Furusato (Kalex Idemitsu) a 222, 12° l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 296, quindi 13° l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 360 mentre è 14° il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 361. 18° Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 715 millesimi mentre si ferma in 24a e penultima posizione, invece, Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) autore di una qualifica molto complicata.

A questo punto la classe mediana si prepara in vista della gara di domani che si disputerà alle ore 02.15 italiane (le ore 12.15 locali) e che metterà sul piatto 25 punti di pesantezza indicibile nel duello per il titolo tra Manuel Gonzalez e Izan Guevara, che arrivano all’evento con una differenza di appena 5.5 punti in classifica generale.