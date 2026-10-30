GP Malesia
Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche a Sepang, Arbolino in top 5
Terminano nel segno di Manuel Gonzalez le pre-qualifiche valide per il GP della Malesia, atto numero diciannove del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento presso il circuito di Sepang. Una buona risposta per lo spagnolo, il quale si è riscattato dopo la caduta rimediata del primo turno.
Nella fattispecie il centauro arruolato tra le fila del LIQUI MOLY Dynavolt Intact ha fermato il cronometro a 2:03.737, rifilando 0.144 ad Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), secondo precedendo un buon Daniel Holgado (CFMOTO RCB Aspar Team), terzo con un ritardo di 0.206. Appena fuori dalla top 3 il diretto rivale per la lotta al titolo, Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), il quale si è accontentato di uno scarto di 0.234.
Quinto posto promettente poi per Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), il quale però ha chiuso con un gap di 0.711 rispetto al primo della classe. A seguire Ivan Ortolà (QJMOTOR-MSI). sesto a 0.726, Angel Piqueras, settimo a 0.772 e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), ottavo a 0.870.
Non bene Celestino Vietti (BET Tools SpeedRS TEam), costretto a partire dal Q1 dopo aver centrato solo la sedicesima piazza con 1.028. Ancora più indietro il compagno di scuderia Luca Lunetta, che non è andato oltre la venticinquesima moneta accusando 2.170. Domani, sabato 31 ottobre, si disputerà la terza sessione di libere, segmento che precederà ovviamente le qualifiche.