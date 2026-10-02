GP Giappone
Moto2, Manuel Gonzalez davanti a tutti nella FP a Motegi, top 5 per Tony Arbolino
Subito Manuel Gonzalez a Motegi. L’attuale leader della classifica piloti ha infatti firmato all’ultimo istante utile il miglior tempo in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP del Giappone, atto numero sedici del Motomondiale 2026 di Moto2 segnando per l’occasione il nuovo record della pista.
Per la precisione, il pilota in forza alla LIQUI Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:47.551 beffando letteralmente di 0.023 Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), secondo precedendo un ottimo David Alonso (CFMOTO Aspar Team)), piazzatosi al terzo posto con una differenza di 0.146. Tre centauri che si sono dunque comportati in modo egregio, performando ben al di sotto del record stabilito in precedenza.
Al quarto posto si è quindi attestato Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), capace di raccogliere un gap di 0.273 tallonato dal nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing, quinto a 0.300, oltre che dal secondo della classe Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), sesto a 0.399, e Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team), settimo a 0.423.
Più lontano, ma comunque dentro l’importante top 14 Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), in questo momento dodicesimo con uno scarto di 0.614. Sedicesimo infine Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team) attardo di 0.957. Le pre-qualifiche cominceranno alle 7:05.