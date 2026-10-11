Moto2, Izan Guevara vince anche a Mandalika ed accorcia ancora nel Mondiale

A Mandalika fa nuovamente festa Izan Guevara. Lo spagnolo, partito dalla pole, insegue Alex Escrig fino a due giri dalla conclusione e, grazie al problema tecnico del suo connazionale, festeggia la vittoria nel Gran Premio di Indonesia 2026 ed accorcia ancora sulla testa della classifica piloti (ora distante 5.5 punti). Per il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 si tratta della terza vittoria consecutiva e la quinta in carriera in Moto2.

In partenza Daniel Holgado commette un errore e scatena un incidente che causa la bandiera rossa. I giri vengono accorciati a quattordici ed alla ripartenza è Alex Escrig ad avere lo slancio migliore. Lo spagnolo si mette davanti a Guevara ed inizia ad imprimere un ritmo che tutti faticano a reggere. Nel mentre Manuel Gonzalez, partito dalla decima casella, inizia la sua rimonta passando Tony Arbolino.

Il leader del Mondiale supera con il passare dei giri tutti gli avversari davanti e con il sorpasso su Holgado (ripartito dopo l’incidente) si porta sul podio virtuale. Davanti Guevara si avvicina ed Escrig ma quest’ultimo sembra poter gestire il suo vantaggio. A due giri dalla fine però la Forward del team Klint ha un problema tecnico e lo spagnolo deve abbandonare il sogno della prima vittoria in Moto3.

Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) ha così la strada spianata verso il successo, il quinto in Moto2. Seconda posizione per l’ottimo Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), autore di una grande rimonta che vale il decimo podio stagionale. Completa il podio tutto spagnolo Daniel Holgado (CFMoto Aspar) che ricostruisce la gara dopo l’incidente da lui innescato. Quarta posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) mentre completa la top5 David Muñoz (Italtrans Gresini).

Tony Arbolino (REDS Fantic) non riesce a sfruttare la buona partenza e chiude in nona posizione. Dodicesimo invece Luca Lunetta (SpeedRS) mentre cade e si ritira Celestino Vietti (SpeedRS) autore di un weekend da dimenticare. La situazione nella classifica del Mondiale vede ancora in testa Manuel Gonzalez, con Guevara che ora insegue a soli 5.5 punti dal connazionale.