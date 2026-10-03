GP Giappone
Moto2, Izan Guevara si prende la pole position a Motegi. Quinto Arbolino
Sono andate ufficialmente in archivio poco fa le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul circuito di Motegi, al termine di una sessione incerta fino alla fine, la pole position è stata conquistata da Izan Guevara. Lo spagnolo si dimostra nuovamente il più veloce in pista dopo le FP2, firmando la partenza al palo in 1:46.851, nuovo record della pista.
Quarta pole in carriera in Moto2 per il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha che è riuscito di anticipare di 51 millesimi il ceco Filip Salac (OnlyFans American Racing), secondo in griglia. Terza posizione per il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che nel finale non riesce a migliorarsi. Quarta piazza per Daniel Holgado (CFMoto Aspar), distante 116 millesimi.
Conferma le ottime sensazioni del weekend Tony Arbolino (REDS FAntic) a cui non riesce solo il colpo finale. L’italiano deve accontentarsi della quinta posizione, a 193 millesimi dalla vetta. Sesto David Alonso (CFMoto Aspar, +0.252), davanti a Ivan Ortola (MSi Kalex, +0.438). Ottavo Adrian Huertas (Italtrans Racing, +0.453). Celestino Vietti (SpeedRS Team) accede al Q2 e nell’ultimo tentativo cronometrato cade mandando in fumo la possibilità di una top5.
Il centauro azzurro partirà dalla nona casella domani (+0.536). Completa la top10 Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP). Scatterà invece dalla 25esima piazza Luca Lunetta (SpeedRS). Domani l’appuntamento per la gara Moto2 è alle ore 05.15 italiane.