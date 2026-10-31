Moto2, Izan Guevara impressionante nella FP2 a Sepang. Vietti in top-10

Archiviata la seconda sessione di prove libere del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Sul circuito di Sepang, trovare il giusto ritmo non è semplice, soprattutto a causa delle elevate temperature, che rendono particolarmente impegnativa la gestione dell’asfalto e delle gomme.

In questo scenario, lo spagnolo Izan Guevara ha impressionato per velocità e costanza. Il secondo classificato nella graduatoria iridata, in sella alla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, ha mostrato un passo particolarmente competitivo, facendo la differenza rispetto alla concorrenza e fermando il cronometro sul tempo di 2’03″567. Una prestazione che conferma la sua competitività e lancia un segnale importante in vista del prosieguo del weekend.

Alle sue spalle, a completare la top five, c’è il belga Barry Baltus, in sella alla Kalex REDS Fantic Racing, staccato di 553 millesimi. A seguire il colombiano David Alonso (Kalex CFMOTO RCB Aspar Team), a 0″614, il ceco Filip Salac (Kalex OnlyFans American Racing Team), a 0″651, e l’altro spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMOTO RCB Aspar Team), quinto a 0″770 dalla vetta.

Sessione da interpretare, invece, per il leader del campionato Manuel Gonzalez. Il pilota del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP non ha cercato il time attack, concentrandosi piuttosto sul lavoro con pneumatici usati per verificarne il comportamento e il rendimento. In quest’ottica va letta la sua diciottesima posizione, con un ritardo di 1″244 da Guevara.

Per quanto riguarda i colori italiani, il migliore è stato Celestino Vietti. L’alfiere della Boscoscuro BETA Tools SpeedRS Team ha chiuso all’ottavo posto, con un distacco di 0″830 dal riferimento di giornata. Più attardati gli altri centauri nostrani: Luca Lunetta, anch’egli in sella alla Boscoscuro BETA Tools SpeedRS Team, ha conquistato la quattordicesima posizione a 1″106, mentre Tony Arbolino, sulla Kalex REDS Fantic Racing, ha terminato diciassettesimo, con un ritardo di 1″207.

CLASSIFICA FP2 GP MALESIA MOTO 2 2026

1 Izan Guevara 28 2:03.567 — Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

2 Barry Baltus 7 2:04.120 +0.553 Kalex REDS Fantic Racing

3 David Alonso 80 2:04.181 +0.614 Kalex CFMOTO RCB Aspar Team

4 Filip Salač 12 2:04.218 +0.651 Kalex OnlyFans American Racing Team

5 Daniel Holgado 96 2:04.337 +0.770 Kalex CFMOTO RCB Aspar Team

6 Ivan Ortolá 4 2:04.351 +0.784 Kalex QJMOTOR – MSI

7 Alex Escrig 11 2:04.384 +0.817 Forward KLINT Racing Team

8 Celestino Vietti 13 2:04.397 +0.830 Boscoscuro BETA Tools SpeedRS Team

9 Jose Antonio Rueda 98 2:04.443 +0.876 Kalex Red Bull KTM Ajo

10 Angel Piqueras 36 2:04.504 +0.937 Kalex QJMOTOR – MSI

11 Alonso Lopez 21 2:04.542 +0.975 Kalex ITALJET Gresini Moto2

12 Daniel Muñoz 17 2:04.553 +0.986 Kalex Italtrans Racing Team

13 Collin Veijer 95 2:04.569 +1.002 Kalex Red Bull KTM Ajo

14 Luca Lunetta 32 2:04.673 +1.106 Boscoscuro BETA Tools SpeedRS Team

15 Xabi Zurutuza 85 2:04.737 +1.170 Forward KLINT Racing Team

16 Alberto Ferrandez 54 2:04.746 +1.179 Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

17 Tony Arbolino 14 2:04.774 +1.207 Kalex REDS Fantic Racing

18 Manuel Gonzalez 18 2:04.811 +1.244 Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

19 Senna Agius 81 2:04.916 +1.349 Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

20 Mario Aji 64 2:04.939 +1.372 Kalex Idemitsu Honda Team Asia

21 Deniz Öncü 53 2:05.032 +1.465 Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team

22 Joe Roberts 16 2:05.056 +1.489 Kalex OnlyFans American Racing Team

23 Ayumu Sasaki 71 2:05.075 +1.508 Kalex Momoven Idrofoglia RW Racing Team

24 Adrian Huertas 99 2:05.377 +1.810 Kalex Italtrans Racing Team

25 Taiyo Furusato 72 2:05.395 +1.828 Kalex Idemitsu Honda Team Asia

26 Zonta van den Goorbergh 84 2:05.483 +1.916 Kalex Momoven Idrofoglia RW Racing Team

27 Matteo Ferrari 23 2:06.334 +2.767 Kalex ITALJET Gresini Moto2

28 Jacob Roulstone 22 2:06.808 +3.241 Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team