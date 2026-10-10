Moto2, Izan Guevara firma la pole position a Mandalika. Arbolino primo degli italiani

Si sono da poco concluse le qualifiche Moto2 valide per il Gran Premio di Indonesia 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Mandalika, al termine del combattuto Q2, la pole position è stata conquistata da Izan Guevara. Lo spagnolo ha stampato il crono di 1:31.963, nuovo record della pista, firmando la quinta pole in Moto2 e candidandosi al ruolo da favorito per la gara di domani.

Il maiorchino del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 si è nuovamente dimostrato il più veloce sul circuito asiatico, anticipando il connazionale Alex Escrig (Klint), secondo a 98 millesimi. Quinta prima fila per l’iberico che si è posizionato davanti a David Alonso (CFMoto Aspar), che completa la prima fila di domani a 210 millesimi.

Apre la seconda fila Daniel Holgado (CFMoto Aspar) a 251 millesimi mentre è quinto Daniel Muñoz (Italtrans Racing) a 309 millesimi dalla vetta. Spagna ancora protagonista con il sesto posto di Ivan Ortola (MSI Kalex, +0.382). Completano la top10 Joe Roberts (OnlyFans Racing, +0.393), Collin Veijer (KTM, +0.399), Tony Arbolino (REDS Fantic, +0.403) ed un deludente Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, +0.413).

In caso di arrivo con le stesse posizioni della qualifica, lo spagnolo perderebbe dopo mesi la vetta del Mondiale. Diciannovesimo invece Luca Lunetta (SpeedRS Team) mentre scatterà addirittura dalla ventiquattresima casella Celestino Vietti (SpeedRS Team).