Moto2, Izan Guevara domina la FP2 del GP del Giappone. Arbolino nella top5

Izan Guevara ha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Motegi, denominato “Twin Ring”, con condizioni meteo che parlavano di cielo coperto con 19° per quanto riguarda l’atmosfera e 28 sull’asfalto, i piloti hanno potuto spingere fino alla bandiera a scacchi, togliendosi il miglior tempo in numerose occasioni.

Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2), come detto, ha fissato il miglior tempo, facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:46.950, prima di cadere in curva 10 mentre stava andando a ritoccare ulteriormente il suo primato. Alle sue spalle il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) a 271 millesimi, mentre in terza posizione si classifica lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) con un distacco di 334 millesimi.

Quarta posizione per lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 377 millesimi dalla vetta, quinta per il primo degli italiani, Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 494, mentre in sesta troviamo l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 522. Chiude al settimo posto il turco Deniz Oncu (Boscoscuro Elf Marc VDS Racing) a 528 millesimi, ottavo il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 558, quindi nono lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 574, con il connazionale Daniel Munoz (Kalex Italtrans) che completa la top10 a 676. Non va oltre la 13a posizione, invece, Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 770.

A questo punto la Moto2 si prepara in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 06.40 italiane (le ore 13.40 locali) con la Q1, mentre la Q2 prenderà il via alle ore 06.10 e andrà a comporre lo schieramento della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 05.15. .