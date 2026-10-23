GP Australia
Moto2: Izan Guevara detta il passo nella terza sessione di libere al GP di Australia, bene Arbolino. Lotanissimo Gonzalez
Izan Guevara prende il largo nella terza nonché ultima sessione di prove libere valida per il GP di Australia, diciottesimo atto del Motomondiale 2026 di Moto2 in scena questo fine settimana in quel di Phillip Island. Con la pista bagnata, ma senza la pioggia vista con la classe più leggera, lo spagnolo ha mandato un segnale chiarissimo a Manuel Gonzalez, rimasto lontano dalle posizioni di vertice.
Nello specifico, il pilota che al momento conserva la seconda posizione nella classifica piloti arruolato tra le fila del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha segnato il tempo di 1:43.446, vantando un vantaggio di 0.316 rispetto a Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), secondo seguito da Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) grazie al tempo strappato all’ultimo istante utile.
Molto bene poi Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), il quale ha stampato la quarta piazza con un ritardo di 0.590 precedendo Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), settimo a 1.256, e Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), ottavo a 1.577. Lontanissimo invece il leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), solo tredicesimo a 2.058.
Da segnalare infine quanto fatto dal terzo azzurro in gara, Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team), ventiduesimo con uno scarto di 5.751.