Moto2, Izan Guevara chiude in vetta la FP1 di Mandalika. Vietti entra in top10

Izan Guevara inizia con il piede giusto. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Mandalika la classe mediana ha iniziato il proprio lavoro in un turno lineare disputato in condizioni ottimali (29° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 56° sull’asfalto).

Il miglior tempo della sessione inaugurale porta la firma di Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) che ha fermato i cronometri sull’1:32.702 con un margine di vantaggio di 49 millesimi sul connazionale Alex Escrig (Forward Klint) quindi 128 sull’ennesimo spagnolo, nonché leader della classifica generale, Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 128 che inizia bene un weekend di capitale importanza per l’intero campionato.

Quarto crono per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 253 millesimi dalla vetta, quinto per il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 313, quindi sesto per lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 481. Settima posizione per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 585 millesimi da Guevara, ottava per l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 599 mentre in nona si classifica il primo degli italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team), a 613 con il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) che completa la top10 a 637 millesimi. Si ferma in 13a posizione, invece, Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 779. 20° Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 1.188.

A questo punto la Moto2 si prepara per le pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 08.05 italiane (le ore 14.05 locali) e che definiranno la top14 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la Q1 che scatterà alle ore 07.40.