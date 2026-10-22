Moto2, Huertas sorprende nel primo turno di libere al GP di Australia. Vicini Guevara e Gonzalez

Comincia quasi con un pari merito il fine settimana di Izan Guevara e Manuel Gonzalez, ovvero i due pretendenti al titolo per quanto riguarda la Moto2. I centauri si sono infatti accomodati rispettivamente al quarto e al quinto posto in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP di Australia, atto numero 18 del Mondiale 2026.

Nella fattispecie, lo spagnolo del Team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, attualmente secondo nella classifica piloti, ha racimolato un gap di 0.139 da Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), sorprendentemente il più veloce del lotto fermando il cronometro a 1:30.393 precedendo il compagno di squadra Daniel Munoz, secondo a 0.025 distanziando di 0.057 Senna Agius (LIQUI MOY Dynavolt Intact GP), terzo classificato.

L’attuale leader della classifica piloti, reduce da una serie di weekend oltremodo negativi, si è invece dovuto accontentare di uno scarto di 0.276, gettando delle buone basi per quanto riguarda le pre-qualifiche. Sesto invece Alex Escrig (KLINT Racing Team), il quale si è accontentato di una differenza di 0.293. Seguono poi Alonso Lopez (ITALJET Gresini), settimo a 0.349 e David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), ottavo a 0.375.

Appena fuori dai primi dieci inoltre Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), lontano 0.524 dal vertice. Decisamente più indietro invece Luca Lunetta (SpeedRS), diciottesimo a 1.147, mentre Celestino Vietti (Speed RS) non è andato oltre il ventiseiesimo posto con un ritardo di 1.897.