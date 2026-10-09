Moto2, Guevara si impone nelle pre-qualifiche particolari a Mandalika. Arbolino in top-14

Vanno in archivio delle pre-qualifiche estremamente complesse in quel di Mandalika, circuito che sta ospitando questo weekend il GP di Indonesia, diciassettesimo appuntamento valido per il Mondiale Moto2 2026. Nel caldo asfissiante di Kuta, infatti, i piloti hanno dovuto fare i conti con due bandiere rosse, incidenti e una lunga interruzione, avvenuta quando mancavano dodici minuti alla fine del turno per via di un problema tecnico non meglio precisato.

Nelle battute iniziali Manuel Gonzalez ha avuto un problema con la propria visiera, provocando così il primo stop. In quelle finali invece, dopo un botto davvero forte da parte di Deniz Oncu, la Commissione Gara ha sventolato nuovamente il rosso, anche se per ragioni diverse rispetto all’incidente.

Al momento dello ripresa Izan Guevara (BLU CRU Pramac) ha confermato di essere il più veloce, fermando il cronometro a 1’32.337 precedendo di 0.231 Alex Escrig (KLINT Racing Team), secondo seguito da Daniel Holgado (CFMOTO), terzo a 0.233.

In ritmo anche il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt), quarto a 0.259. In top 14 inoltre il nostro Tony Arbolino (Reds Fantic Racing), dodicesimo a 0.577, solo ventiduesimo invece Celestino Vietti (SpeedRS) con un gap di 0.889 alle spalle del compagno di squadra Luca Lunetta, ventunesimo a 0.852.