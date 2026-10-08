Moto2, Gonzalez cerca il riscatto a Mandalika. Lotta aperta con Guevara per il Mondiale

Adesso per Manuel Gonzalez è tempo di reagire. Il leader della classifica piloti è chiamato al riscatto dopo il clamoroso errore maturato a Motegi, gara disastrosa in cui è stato costretto ad incassare un pesantissimo zero a causa dell’errore in partenza, dove ha spento il motore costringendo così il suo start ai box e rimettendo in carreggiata il rivale Izan Guevara, trionfatore davanti a Tony Arbolino.

Adesso il centauro in forza alla LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP vanta 245.5 punti, appena 10 lunghezze e mezzo meno rispetto all’avversario in sella alla BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, secondo con 235 grazie al doppio successo arrivato nelle ultime due uscite. Più staccato Ivan Ortolà (QJMOTOR-JP FInancial-MSI), terzo a quota 181.5.

Inutile dire che quella in terra indonesiana sarà una prova di nervi. Da una parte Guevara, forgiato dalla striscia di vittorie, farà di tutto per dare filo da torcere a Gonzalez che, dalla sua parte, dovrà invece dimostrare di essere davvero un leader, cancellando con i fatti lo “svarione nipponico”. Ricordiamo che lo scorso anno proprio l’attuale pilota al primo posto nell’overall arrivò secondo dopo Diogo Moreira, salvo poi essere squalificato dopo la gara.

Attenzione, ovviamente, anche agli italiani. A cominciare da un Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che sembra aver trovato la quadra. In cerca di risultati utili anche Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) e Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team). Ma a Mandalika, si sa, tutto può succedere.