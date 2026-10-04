Moto2, disastro Gonzalez a Motegi! Guevara vince e riapre il Mondiale. Arbolino grande protagonista

Manuel Gonzalez l’ha combinata grossa e ora il titolo della classe mediana è assolutamente in bilico. Lo spagnolo, infatti, fa spegnere la moto in griglia a pochi istanti dal via ed è costretto a partire dai box. Gara totalmente rovinata ed uno “zero” pesantissimo, dato che ha centrato il successo nel Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, proprio il suo rivale numero 1, ovvero Izan Guevara abile a piegare uno straordinario Tony Arbolino.

Sul tracciato di Motegi, denominato “Twin Ring” Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) ha vinto la sua terza gara dell’anno (la seconda di fila dopo il Red Bull Ring) gestendo nel migliore dei modi ogni situazione, chiudendo con un margine di vantaggio di 419 millesimi su Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) mentre completa il podio il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) a 1.0.

Quarta posizione per lo spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 1.2, quinta per il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 1.5 mentre è sesto Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 2.0 autore di una bella rimonta che, tuttavia, si è conclusa negli ultimi giri con le gomme che lo hanno abbandonato. Settimo il turco Deniz Oncu (Boscoscuro Elf Marc VDS Racing) a 7.0, ottavo lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 7.0, nono il suo connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 9.5 mentre completa la top10 lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 11.5. Chiude 21° Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 26.7, mentre chiude 22° lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 31-2-

A questo punto la classifica generale vede Manuel Gonzalez ancora in vetta con 245.5 punti ma ora Izan Guevara si è portato a 10.5 punti e la corsa al titolo è completamente riaperta!

LA GARA

La prima grande notizia della gara arriva direttamente dallo schieramento di partenza. Il leader della classifica generale, Manuel Gonzalez, infatti, vede spegnersi la sua moto a pochi secondi dal via ed è costretto a lasciare la griglia, partendo dal fondo del gruppo. La procedura di partenza prende il via senza lo spagnolo e Izan Guevara prende subito il comando davanti a Tony Arbolino e Filip Salac con il pilota del team Dynavolt Intact GP che inizia la sua domenica dalla 27a posizione a 28 secondi dalla vetta.

Dopo 5 giri Guevara comanda con 3 decimi di vantaggio su Arbolino, 5 su Salac e un secondo su Ortolà. Settimo Vietti a 2.1, mentre Gonzalez prosegue la sua gara in solitaria a suon di record. La sua unica speranza è che arrivi la pioggia per tornare in gara grazie alla eventuale sospensione. Arriviamo a metà gara con Guevara che continua a dettare il passo con Arbolino e Salac in scia, quindi quarto Ortolà davanti ad Alonso. Vietti invece passa Holgado e si porta in sesta posizione a 3.2 dalla vetta. Manuel Gonzalez prosegue su tempi record ma la zona punti rimane decisamente distante.

A 7 giri dalla conclusione si forma ufficialmente un terzetto al comando con Guevara, Arbolino e Salac che fanno segnare tempi impossibili per gli inseguitori tanto che Ortolà e Alonso si trovano a 1.8, mentre Vietti è il più veloce in pista e prova ad avvicinarsi al duo che lo precede. Gonzalez sale in 24a posizione per alcune cadute ma accusa quasi mezzo minuto e quasi 20 secondi dalla zona punti. A 5 giri dalla conclusione Arbolino è ufficialmente negli scarichi di Guevara e prova il sorpasso, mentre Vietti continua a volare e riprende Ortolà e Alonso per la quarta posizione. Arbolino ci prova a 3 giri dalla fine, passa lo spagnolo ma finisce lungo nella traiettoria e perde oltre mezzo secondo. Guevara ringrazia e scappa fino al traguardo per 25 punti di platino.