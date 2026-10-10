Moto2, David Alonso è il più veloce nella FP2 del GP di Indonesia. Fuori dalla top10 gli italiani

David Alonso ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Mandalika abbiamo assistito ad un turno lineare con i piloti che hanno dovuto fare attenzione a temperature più elevate rispetto alla giornata di ieri. Nonostante l’orario mattutino, infatti, la colonnina di Mercurio si è già portata sui 30° per quanto riguarda l’atmosfera, mentre l’asfalto ha toccato i 50″. Come sempre Spagna dominante con 6 rappresentanti nelle prime 9 posizioni.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma del colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:32.187 con 130 millesimi di margine sull’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) e 138 sullo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint). Quarta posizione per il leader della classifica generale lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 194, subito davanti al suo grande rivale per il titolo, il suo connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 302.

Sesta posizione per l’ennesimo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 362 millesimi dalla vetta, settima per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 384, quindi ottava per lo spagnolo Daniel Munoz (Kalex Italtrans) a 384, nona per il suo connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 609, mentre completa la top10 l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 613.

Gli italiani chiudono tutti fuori dalla top10. Il migliore dei nostri è Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) che si ferma in 13a posizione a 689 millesimi da Alonso, quindi 16° Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 841, mentre è 18° Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 909.

A questo punto la Moto2 si prepara in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 07.40 italiane (le ore 13.40 locali) e che andranno a definire lo schieramento di partenza della gara di domani che scatterà alle ore 07.15.