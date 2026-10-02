Moto2, David Alonso anticipa Gonzalez nelle pre-qualifiche di Motegi. Top-5 per Arbolino

È calato ufficialmente il sipario sul venerdì del Gran Premio del Giappone 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito di Motegi, al termine delle pre-qualifiche, la migliore prestazione è stata fatta segnare da David Alonso. Il centauro del CFMoto Aspar team ha firmato il crono di 1:47.508, nuovo record della pista, anticipando gli avversari e mandando un segnale per il prosieguo del weekend.

Il colombiano è riuscito ad anticipare per 33 centesimi il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), apparso ancora veloce dopo il primo posto nelle FP1. Accede al Q2 di domani anche Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha), terzo a 60 millesimi. Brillante anche Tony Arbolino (REDS Fantic) che chiude al quarto posto a 93 millesimi. Completa la top 5 Daniel Holgado (CFMoto Aspar) a 151 millesimi dalla vetta.

In Q2 anche il ceco Filip Salac (Onlyfans American Racing), sesto a 156 millesimi, e Adrian Huertas (Italtrans Racing), settimo a 422 millesimi. Chiudono la top-10 Alonso Lopez (Italjet Gresini, +0.431), Ayumu Sasaki (Idrofoglia racing team, +0.478) e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +0.510). Dovrà partire domani dal Q1 Luca Lunetta (SpeedRS), diciannovesimo a 758 millesimi. Ancora più dietro il compagno di squadra Celestino Vietti, ventunesimo a 854 millesimi.