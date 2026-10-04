Moto2, Arbolino festeggia il podio di Motegi: “Grande risultato dopo mesi difficili. Devo continuare così”

Tony Arbolino è decisamente soddisfatto al termine del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Motegi, infatti, il pilota milanese ha messo in mostra la sua migliore versione del campionato, tornando sul podio dopo oltre un anno (l’ultima volta era stata nel Gran Premio delle Americhe di Austin del 30 marzo 2025) e sfiorando davvero il successo.

La vittoria, fondamentale per la corsa al titolo (visto il clamoroso harakiri in griglia di Manuel Gonzalez) è andata ad Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) con un margine di vantaggio di 419 millesimi proprio su Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) mentre sul gradino più basso del podio si è classificato il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) a 1.0. Quarta posizione per Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 1.2, quinta per il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 1.5 mentre è sesto Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 2.0 al quale è mancata la zampata giusta negli ultimi giri per guadagnare qualche altra posizione dopo una rimonta di forza.

Al termine della gara sulla pista nipponica il pilota classe 2000 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, con un pizzico di amarezza per quello che non è riuscito ad ottenere nei mesi precedenti: “Onestamente mi sento molto più leggero in questo momento. Ho lavorato tanto in questo campionato ma non avevo ottenuto grandi risultati negli ultimi mesi. Questo weekend e questa gara, invece, sono stati fantastici e, anche per questo motivo, devo ringraziare tutto il team che non ha mai mollato. Oggi in gara mi sono sentito davvero bene e ho dato tutto. Ora non mi rimane che continuare così. Prendere la velocità che ho messo in mostra qui a Motegi e riconfermarmi anche nelle prossime gare”.