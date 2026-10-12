Mondiali hockey pista, l’Italia subisce la rimonta della Spagna nel secondo tempo e perde al debutto

Si apre con una sconfitta onorevole contro i campioni iridati in carica della Spagna il percorso dell’Italia nella fase a gironi dei Campionati Mondiali maschili di hockey su pista nell’ambito dei World Skate Games 2026. Gli azzurri hanno perso di misura con il punteggio di 3-2 il match inaugurale del gruppo A alla COP Arena di Asunción, dimostrando di poter competere a cospetto dei favoriti per la medaglia d’oro.

Gli uomini guidati dal CT Alessandro Bertolucci vedono sfumare così con ogni probabilità la possibilità di ottenere il primo posto nel raggruppamento, ma hanno ancora tutte le carte in regola per vincere le prossime due sfide contro Svizzera e Portogallo accedendo in questo modo da seconda del girone al tabellone a eliminazione diretta.

L’Italia aveva avuto il merito di reagire all’iniziale gol iberico firmato da Pau Bargallo Poch dopo 8’04”, ribaltando la situazione con le reti ravvicinate di Francesco Compagno e Leonardo Diquigiovanni in modo da arrivare all’intervallo di metà incontro sul 2-1. Nel secondo tempo le Furie Rosse hanno aumentato il ritmo, con il capitano Bargallo Poch che ha segnato altri due gol siglando una formidabile tripletta e fissando il risultato finale sul 3-2 per la Spagna.