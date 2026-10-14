Mondiali ciclismo su pista, Wiebes si conferma regina dello scratch. L’Olanda trionfa nel team sprint maschile

La prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, competizione che si svolgerà a Shanghai fino a domenica 18 ottobre, si conclude con l’assegnazione di tre titoli: scratch femminile, team sprint femminile e team sprint maschile. L’Olanda si conferma una delle nazioni di riferimento con i trionfi di Lorena Wiebes e del leggendario Harry Lavreysen, guida del team sprint neerlandese.

Nello scratch femminile Lorena Wiebes si conferma la più forte e cala il tris iridato. La fuoriclasse olandese esce fuori nel finale e deve impegnarsi nel colpo di reni conclusivo per tenere a bada la prepotente rimonta dell’irlandese Lara Gillespie. Completa il podio la portoghese Maria Martins, mentre Martina Fidanza deve accontentarsi della beffarda medaglia di legno con la quarta posizione.

Nel team sprint femminile la Cina padrona di casa fa la voce grossa, piega la Gran Bretagna con il tempo di 45.578 ed è medaglia d’oro con un vantaggio di +0.355. Completa il podio la Germania che nella finale per il bronzo supera gli Atleti Individuali Neutrali con il tempo di 46.276.

Il team sprint maschile si conclude con l’atteso trionfo dell’Olanda. Il trio formato da Roy Van der Berg, Harrie Lavreysen e Jeffrey Haughland cresce alla distanza e sgretola la resistenza dell’Australia con il tempo di 41.954. La Cina piega il Giappone in 42.389 nella finale di consolazione ed è bronzo.