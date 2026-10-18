Mondiali ciclismo su pista, Vece fuori ai ripescaggi nel keirin. Ennesima finale per la leggenda Lavreysen

La prima sessione di gare dell’ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso di svolgimento a Shanghai, non riserva soddisfazioni ai colori azzurri. Miriam Vece subisce infatti la precoce eliminazione nella gara del keirin femminile e deve rinunciare alle speranze di medaglia.

L’azzurra chiude la terza batteria in sesta posizione con un distacco di +0.926 dalla cinese Lijuan Wang e deve ricorrere alla serie dei ripescaggi per sperare nell’approdo ai quarti di finale. Nella prima serie dei ripescaggi vinta dalla belga Zita Gheysens, Vece taglia il traguardo in sesta ed ultima posizione con un distacco di +3.435 ed è eliminata.

Nella velocità maschile è il momento delle semifinali. Il leggendario fuoriclasse olandese Harrie Lavreysen lascia brillare ancora una volta la sua stella, batte in due gare il rappresentante di Trinidad e Tobago Nicholas Paul e si qualifica per l’ultimo atto.

A contendere il titolo all’infinito fuoriclasse neerlandese sarà Leigh Hoffman. Il pistard australiano non concede scampo al giapponese Kaiya Ota, vince la sfida di semifinale in due round e stacca il pass per l’ultimo atto contro un rivale che insegue il venticinquesimo titolo iridato.