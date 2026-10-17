Mondiali ciclismo su pista 2026: il programma di domani (18 ottobre). Orari, tv, streaming, azzurri in gara

È il momento del gran finale. Gli atleti tornano nuovamente in gara e sono pronti a dare il tutto per tutto per conquistare gli ultimi titoli e chiudere in bellezza. I Mondiali di ciclismo su pista, rassegna che si è svolta a Shanghai, si apprestano ad affrontare la quinta e ultima giornata di gare.

L’intenso programma di giornata prenderà il via alle 05:00 ora italiana con le semifinali dello sprint uomini e si concluderà alle 10:03 con la madison maschile. Il calendario assegna cinque titoli: sprint maschile, keirin femminile, corsa a punti femminile, corsa a eliminazione maschile e madison maschile.

L’Italia affida le proprie opportunità di rimpinguare il medagliere a Miriam Vece nel keirin femminile, a Rachele Barbieri nella corsa a punti femminile, a Matteo Fiorin nella corsa a eliminazione maschile, a Niccolò Galli e Simone Consonni nella madison maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della quinta giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Domenica 18 ottobre

Sprint uomini, semifinali – gara 1 (ore 05:00)

Keirin donne, primo turno (ore 05:08)

Sprint uomini, semifinali – gara 2 (ore 05:35)

Keirin donne, recuperi del primo turno (ore 05:53)

Sprint uomini, semifinali – gara decisiva (ore 06:07)

Keirin donne, quarti di finale (ore 07:35)

Sprint uomini, finali – gara 1 (ore 07:49)

Corsa a punti donne (ore 07:59)

Keirin donne, semifinali (ore 08:36)

Corsa a eliminazione uomini (ore 08:45)

Sprint uomini, finali – gara 2 (ore 09:07)

Keirin donne, finale 7°-12° posto (ore 09:37)

Keirin donne, finale 1°-6° posto (ore 09:44)

Sprint uomini, finali – gara decisiva (ore 09:49)

Madison uomini (ore 10:03)

ITALIANI IN GARA

Keirin femminile (Miriam Vece)

Corsa a punti femminile (Rachele Barbieri)

Corsa a eliminazione maschile (Matteo Fiorin)

Madison maschile (Niccolò Galli-Simone Consonni)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport