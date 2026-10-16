Mondiali ciclismo su pista 2026: il programma di domani (17 ottobre). Orari, tv, streaming, azzurri in gara

Ci sono ancora due giorni a diposizione per provare a realizzare quello che, per tanti atleti, può rappresentare il sogno di una carriera. I Mondiali di ciclismo su pista, rassegna che si svolge a Shanghai fino a domenica 18 ottobre, si preparano ad affrontare la quarta e penultima giornata di gare.

L’intenso programma di giornata scatterà alle 05:00 ora italiana per concludersi alle 14:23 con la corsa a punti, quarta e ultima prova dell’omnium maschile. Il calendario mette in palio quattro titoli: chilometro da fermo femminile, omnium maschile, inseguimento individuale femminile e madison femminile.

L’Italia affida le proprie opportunità di rimpinguare il medagliere a Miriam Vece nel chilometro da fermo femminile, a Simone Consonni nell’omnium maschile, a Martina Alzini nell’inseguimento individuale femminile, a Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella madison femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Sabato 17 ottobre

Chilometro da fermo femminile, qualificazioni (ore 05:00)

Sprint maschile, qualificazioni (ore 05:39)

Omnium maschile, scratch – 1ª prova (ore 06:27)

Sprint maschile, sedicesimi di finale (ore 06:45)

Inseguimento individuale femminile, qualificazioni (ore 07:23)

Sprint maschile, ottavi di finale (ore 08:46)

Omnium maschile, tempo race – 2ª prova (ore 09:05)

Chilometro da fermo femminile, finale (ore 11:35)

Sprint maschile, quarti di finale – gara 1 (ore 12:01)

Madison femminile (ore 12:17)

Omnium maschile, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 13:01)

Sprint maschile, quarti di finale – gara 2 (ore 13:23)

Inseguimento individuale femminile, finali (ore 13:59)

Sprint maschile, quarti di finale – gara decisiva (ore 14:17)

Omnium maschile, corsa a punti – 4ª prova (ore 14:23)

ITALIANI IN GARA

Chilometro da fermo femminile (Miriam Vece)

Sprint maschile (Mattia Predomo)

Omnium maschile (Simone Consonni)

Inseguimento individuale femminile (Martina Alzini)

Madison femminile (Chiara Consonni-Vittoria Guazzini)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport