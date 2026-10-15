Mondiali ciclismo su pista 2026: il programma di domani (16 ottobre). Orari, tv, streaming, azzurri in gara

Si continua a ritmo sempre più serrato e con la voglia di provare ad arrivare più in alto possibile per riuscire a realizzare gli obiettivi prefissati. I Mondiali di ciclismo su pista, rassegna che si svolge a Shanghai fino a domenica 18 ottobre, si apprestano a vivere la terza giornata di gare.

L’intenso programma di giornata si aprirà alle 06:00 ora italiana per concludersi alle 14:40 con l’eventuale gara decisiva dello sprint femminile. Il calendario prevede l’assegnazione di cinque titoli: chilometro da fermo maschile, omnium femminile, inseguimento individuale maschile, corsa appunti maschile e sprint femminile.

L’Italia affida le proprie opportunità di rimpinguare il medagliere a Fabio Del Medico e Matteo Bianchi nel chilometro da fermo maschile, a Elisa Balsamo nell’omnium femminile, a Etienne Grimod e Jonathan Milan nell’inseguimento individuale maschile, a Niccolò Galli nella corsa a punti maschile e a Miriam Vece nello sprint femminile

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Venerdì 16 ottobre

Chilometro da fermo maschile, qualificazioni (ore 06:00)

Omnium femminile, scratch – 1ª prova (ore 06:35)

Inseguimento individuale maschile, qualificazioni (ore 06:57)

Omnium femminile, tempo race – 2ª prova (ore 08:37)

Corsa a punti maschile (ore 11:05)

Sprint femminile, semifinali – gara 1 (ore 11:57)

Omnium femminile, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 12:07)

Sprint femminile, semifinali – gara 2 (ore 12:27)

Chilometro da fermo maschile, finale (ore 12:37)

Inseguimento individuale maschile, finali (ore 13:15)

Sprint femminile, finali – gara 1 (ore 13:30)

Omnium femminile, corsa a punti – 4ª prova (ore 13:40)

Sprint femminile, finali – gara 2 (ore 14:12)

Sprint femminile, finali – gara decisiva (ore 14:40)

ITALIANI IN GARA

Chilometro da fermo maschile (Fabio Del Medico-Matteo Bianchi)

Omnium femminile (Elisa Balsamo)

Inseguimento individuale maschile (Etienne Grimod-Jonathan Milan)

Corsa a punti maschile (Niccolò Galli)

Sprint femminile (Miriam Vece)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport