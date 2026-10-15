Ciclismo
Mondiali ciclismo su pista 2026: il programma di domani (16 ottobre). Orari, tv, streaming, azzurri in gara
Si continua a ritmo sempre più serrato e con la voglia di provare ad arrivare più in alto possibile per riuscire a realizzare gli obiettivi prefissati. I Mondiali di ciclismo su pista, rassegna che si svolge a Shanghai fino a domenica 18 ottobre, si apprestano a vivere la terza giornata di gare.
L’intenso programma di giornata si aprirà alle 06:00 ora italiana per concludersi alle 14:40 con l’eventuale gara decisiva dello sprint femminile. Il calendario prevede l’assegnazione di cinque titoli: chilometro da fermo maschile, omnium femminile, inseguimento individuale maschile, corsa appunti maschile e sprint femminile.
L’Italia affida le proprie opportunità di rimpinguare il medagliere a Fabio Del Medico e Matteo Bianchi nel chilometro da fermo maschile, a Elisa Balsamo nell’omnium femminile, a Etienne Grimod e Jonathan Milan nell’inseguimento individuale maschile, a Niccolò Galli nella corsa a punti maschile e a Miriam Vece nello sprint femminile
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026
Venerdì 16 ottobre
Chilometro da fermo maschile, qualificazioni (ore 06:00)
Omnium femminile, scratch – 1ª prova (ore 06:35)
Inseguimento individuale maschile, qualificazioni (ore 06:57)
Omnium femminile, tempo race – 2ª prova (ore 08:37)
Corsa a punti maschile (ore 11:05)
Sprint femminile, semifinali – gara 1 (ore 11:57)
Omnium femminile, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 12:07)
Sprint femminile, semifinali – gara 2 (ore 12:27)
Chilometro da fermo maschile, finale (ore 12:37)
Inseguimento individuale maschile, finali (ore 13:15)
Sprint femminile, finali – gara 1 (ore 13:30)
Omnium femminile, corsa a punti – 4ª prova (ore 13:40)
Sprint femminile, finali – gara 2 (ore 14:12)
Sprint femminile, finali – gara decisiva (ore 14:40)
ITALIANI IN GARA
Chilometro da fermo maschile (Fabio Del Medico-Matteo Bianchi)
Omnium femminile (Elisa Balsamo)
Inseguimento individuale maschile (Etienne Grimod-Jonathan Milan)
Corsa a punti maschile (Niccolò Galli)
Sprint femminile (Miriam Vece)
DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport