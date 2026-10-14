Ciclismo
Mondiali ciclismo su pista 2026: il programma di domani (15 ottobre). Orari, tv, streaming, azzurri in gara
La prima giornata è ancora in pieno svolgimento, ma in una competizione nella quale le diverse gare si susseguono a ritmo incalzante, è già tempo di guardare avanti. I Mondiali di ciclismo su pista, rassegna che si svolge a Shanghai fino a domenica 18 ottobre, si preparano a vivere la seconda giornata di gare.
Il fitto programma, oltre ai turni di qualificazione nelle diverse discipline, prevede l’assegnazione di cinque titoli: inseguimento a squadre maschile, inseguimento a squadre femminile, corsa a eliminazione femminile, scratch maschile e keirin maschile.
L’Italia può nutrire concrete ambizioni di conquistare una o più medaglie e mette nel mirino le due gare dell’inseguimento a squadre. In campo femminile le azzurre devono difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Santiago del Cile, mentre in ambito maschile la presenza di stelle del calibro di Ganna e Milan lascia ben sperare per una gara di altissimo livello.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026
Giovedì 15 ottobre
Keirin uomini, primo turno (ore 06:00)
Sprint donne, qualificazioni (ore 06:27)
Keirin uomini, recuperi del primo turno (ore 07:18)
Sprint donne, sedicesimi di finale (ore 07:45)
Keirin uomini, quarti di finale (ore 08:23)
Sprint donne, ottavi di finale (ore 08:37)
Inseguimento a squadre donne, primo turno (ore 11:05)
Sprint donne, quarti di finale – gara 1 (ore 11:33)
Keirin uomini, semifinali (ore 11:49)
Inseguimento a squadre uomini, finali (ore 12:00)
Sprint donne, quarti di finale – gara 2 (ore 12:14)
Corsa a eliminazione donne (ore 12:30)
Sprint donne, quarti di finale – gara decisiva (ore 12:52)
Keirin uomini, finale 7°-12° posto (ore 13:18)
Keirin uomini, finale 1°-6° posto (ore 13:25)
Scratch uomini (ore 13:30)
Inseguimento a squadre donne, finali (ore 13:48)
ITALIANI IN GARA
Inseguimento a squadre femminile – Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Chiara Consonni (riserva), Martina Alzini
Inseguimento a squadre maschile – Jonathan Milan, Alessio Magagnotti, Francesco Lamon, Filippo Ganna, Etienne Grimod (riserva)
Keirin maschile – Mattia Predomo
Sprint femminile – Miriam Vece
Scratch maschile – Davide Stella
Corsa a eliminazione femminile – Rachele Barbieri
DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport