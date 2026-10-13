Mondiali ciclismo su pista 2026: il programma di domani (14 ottobre). Orari, tv, streaming, azzurri in gara

I Mondiali di ciclismo su pista 2026 sono pronti a vivere la loro prima giornata di gare. Domani, mercoledì 14 ottobre, nel velodromo di Shangai, andrà in scena il day-1 della rassegna iridata, con i primi turni di qualificazione nella notte/mattinata italiana e nel pomeriggio l’assegnazione dei primi titoli Mondiali. L’Italia vuole essere fin da subito protagonista e cercherà già domani di mettere in bacheca i primi metalli.

Sarà infatti una prima giornata subito decisiva per il medagliere con in programma le finali del team sprint e quella dello scratch femminile. In mattinata però le nazionali, compresa l’Italia, dovranno prima conquistarsi l’accesso per la sessione serale che assegnerà le medaglie nel team sprint. Faranno il loro esordio in Cina anche i quartetti italiani dell’inseguimento, impegnati, sempre in mattinata, nelle qualificazioni. Nello scratch, invece, Martina Fidanza punta alla medaglia.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Mercoledì 14 ottobre (orari italiani)

Ore 04.30 – Inseguimento a squadre donne, qualificazioni

Ore 06.29 – Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni

Ore 08.26 – Team sprint donne, qualificazioni

Ore 09.20 – Team sprint uomini, qualificazioni

Ore 12.35 – Team sprint donne, primo turno

Ore 12.43 – Team sprint uomini, primo turno

Ore 12.59 – Scratch donne

Ore 13.17 – Inseguimento a squadre uomini, primo turno

Ore 13.55 – Finali Team sprint donne

Ore 14.05 – Finali Team Sprint uomini

ITALIANI IN GARA

Inseguimento a squadre donne – Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Chiara Consonni (riserva), Martina Alzini

Inseguimento a squadre uomini – Jonathan Milan, Alessio Magagnotti, Francesco Lamon, Filippo Ganna, Etienne Grimod (riserva)

Team sprint donne – Rachele Barbieri, Matilde Cenci, Miriam Vece, Chiara Consonni (riserva)

Team sprint uomini – Matteo Bianchi, Filippo Cusumano, Mattia Predomo, Stefano Minuta (riserva)

Scratch donne – Rachele Barbieri (riserva), Martina Fidanza

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.10

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, dalle 12.25 anche su Eurosport 2 e DAZN

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