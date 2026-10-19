Mondiali canottaggio beach sprint, il doppio azzurro Under 19 passa ai quarti di finale

Recuperare il ritardo accumulato per le avverse condizioni atmosferiche che hanno causato la cancellazione delle gare in programma ieri e dare finalmente il via alla competizione. I Mondiali di Canottaggio beach sprint prendono ufficialmente il via a Qingdao. Il miglior risultato di giornata per la spedizione azzurra lo firma il doppio maschile Under 19 con l’accesso ai quarti di finale.

TIME TRIALS 1

Nel time trial del doppio misto Under 19 Federico Andrei Munteanu e Giorgia Cassina chiudono in tredicesima posizione con 3.08.08 e si qualificano per il time trial 2. La Germania registra il miglior tempo con 02:41.84. Ottiene il pass per il recupero anche Leonardo Tedoldi che conclude il singolo maschile in sedicesima posizione con 2.48.20. Italia sugli scudi nel doppio maschile Under 19. Andrea Boucher e Andrea Sciavicco Fasano tagliano il traguardo con il miglior tempo in 2.35.22 e passano ai quarti di finale. Nel doppio femminile Under 19 Carlotta Savona e Demetra Sofia Boschi sono settime con 3.10.97, tempo che garantisce il pass per il secondo time trial.

Maria Lanciano conclude il singolo senior femminile in decima posizione con 3.10.04 e accede ai recuperi. Nella gara maschile Under 19 Davide Gazzola lotta con i migliori, è sesto in 2.58.30 e passa ai quarti di finale. Silvia Messina, nel singolo femminile Under 19, subisce un’onda poco prima del traguardo e termina ventitreesima con 4.38.88, tempo che le vale l’accesso ai recuperi. Nel doppio senior misto Maria Lanciano e Federico Ceccarino sfruttano la penalizzazione del Portogallo, chiudono sesti in 2.47.31 e passano agli ottavi di finale.

TIME TRIALS 2

Nel singolo Under 19 femminile Silvia Messina termina in sesta posizione con 3.35.08 e vola al turno successivo. Nel doppio misto Under 19 Federico Andrei Munteanu e Giorgia Cassina, grazie alla penalità inflitta all’Australia, sono primi in 3.01.92 e accedono agli ottavi di finale. Nel singolo maschile Leonardo Tedoldi taglia il traguardo in quinta posizione con 2.58.73 e passa ai knockouts.

Nel doppio femminile Under 19 Carlotta Savona e Demetra Sofia Boschi, frenate dalla onde in partenza, chiudono quinte in 3.48.87 e sono eliminate. Nel singolo senior femminile Maria Lanciano termina quinta con 3.18.70 e accede al turno successivo.

KNOCKOUTS

Nel singolo maschile Under 19 Davide Gazzola inizia bene la sua gara, ma subisce un’onda nei pressi della prima boa e deve cedere il passo al greco Iason Mouselimis, vincitore in 02:52.77. Nel singolo Under 19 femminile Silvia Messina conclude la sua prova in 04:04.72 e alza bandiera bianca nei confronti della ceca Magdalena Vlastnikova, vincitrice in 03:17.88.