Il gioiello francese Kouamé lancia la sfida a Sinner e Alcaraz: “Sogno il record di 25 Slam”

Moise Kouamé non si tira in alcun modo indietro. Il classe 2009 francese, dopo aver battuto Lorenzo Sonego al primo turno dell’ATP 250 di Lione, fa davvero discutere anche perché con l’ambizione non scherza. E i suoi obiettivi vanno davvero molto in alto, al di là dei limiti oggi conosciuti del tennis.

Così il transalpino nelle parole riportate da Univers Tennis: “Una vittoria qui, a casa, è sempre meravigliosa. Il pubblico è stato incredibile con me e mi ha dato una spinta enorme nei momenti più complicati del match. Quando gioco in Francia l’ambiente mi aiuta moltissimo“.

E poi, sullo stesso tema della connessione con il pubblico: “Sono una persona a cui piace ricevere energia positiva, e in Francia l’ho incontrata in ogni torneo che ho giocato, anche a inizio anno quando ero uno sconosciuto. La Francia mi fa star bene. Sento che la connessione con il pubblico francese è naturale. Dovrò chiaramente tentare di avere la stessa energia in altri posti e imparare a prenderla da me stesso. Sono certo che questo accadrà con tempo ed esperienza. Quello che mi è piaciuto di questa partita è che sono riuscito a mantenere la calma e sorridere molte volte. Era uno degli aspetti che volevo migliorare. Quando sei concentrato sul presente smetti di preoccuparti del punteggio e pensi solo a vincere. La partita è stata molto dispendiosa. Sonego mi metteva molta pressione, specie nel secondo set, ma ho tentato di divertirmi e di trovare risposte a quel che mi proponeva. E le ho trovate. Sono molto orgoglioso di aver giocato questa partita e averla vinta“.

E, alla fine, arriva il colpo di mano che può solo fare il giro del mondo in un senso o nell’altro: “Il mio più grande sogno è arrivare al record di titoli del Grande Slam. Ora è di 24, così voglio arrivare a 25. Per questo, i risultati attuali non sono la cosa più importante per me; mi importa di più arrivare a migliorare sul lungo termine. Devo comunque fare risultati per migliorarmi. 25 Slam non si vincono da numero 3 del mondo, questo è chiaro. Per me la cosa più importante è mantenere una progressione costante e duratura“. Va ricordato che oggi il record è di Novak Djokovic, che, essendo ancora in attività, ha ancora possibilità di migliorarlo, per quanto riguarda il tennis maschile.