Mitchell e Bridgeman guidano a metà Baycurrent Classic a Yokohama

Sono due gli uomini al comando del Baycurrent Classic, che funge da vera e propria escursione in Giappone del PGA Tour. A comandare la classifica con lo score di -11 sono Keith Mitchell e Jacob Bridgeman, con l’uno che riesce a mettere in piedi un bel -6 (che è anche un segno di costanza: 66 65 i suoi giri) e l’altro regolare con il suo -3 che lo conferma al comando.

Sono in quattro ad occupare la terza posizione a -9. Confermati Max Homa e Mac Meissner, grazie al loro -3: a loro si aggiungono Zach Bauchou, autore di un bel -7, e soprattutto Ben Kohles, che rimonta 43 posizioni grazie al -9 che lo rende indubitabilmente il migliore di giornata in terra nipponica.

La classifica smette di essere monocolore a stelle e strisce con il settimo posto a -8, dove a Justin Thomas si affiancano il tedesco Stephan Jaeger e l’australiano Min Woo Lee. Completano la top ten, a -7, Michael Brennan, Ricky Castillo e l’inglese Jordan Smith.

In tema di giapponesi, le cose vanno senza infamia, ma anche senza lode. Calano tutti i migliori di ieri, Ren Yonezawa, Ryo Hisatsune e Hideki Matsuyama, che erano tutti più vicini alla top ten. Ora il primo è 20° a -5, il secondo è 26° a -4, il terzo è 30° a -3 (con lui ci sono Takumi Kanaya, Kosuke Sunagawa e l’illustre USA Xander Schauffele).