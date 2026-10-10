Mirra Andreeva: “Sono molto soddisfatta del mio gioco. La finale con Zheng sarà difficile”

Mirra Andreeva sembra aver effettuato ormai il definitivo salto di qualità a 19 anni nella stagione in cui ha vinto il primo Major trionfando al Roland Garros e conquista il pass per la finale al WTA 1000 di Pechino 2026. La teenager russa ha sconfitto nettamente la rising star ceca Nikola Bartunkova con un duplice 6-2 e affronterà in finale la stella cinese Zheng Qinwen.

“Mi sento piuttosto fiduciosa, sono molto soddisfatta del modo in cui ho giocato oggi. Anche nella partita di due giorni fa contro Alexandrova, ho avuto la sensazione di giocare bene. Non è stato facile. Credo che l’insieme di tutte le partite che ho giocato mi dia fiducia“, il commento della numero 5 al mondo in conferenza stampa dopo la semifinale.

“Ci sono stati parecchi alti e bassi e non ho avuto la sensazione di giocare al meglio. Mi sono semplicemente sentita sempre meglio, sia fisicamente sia mentalmente, con ogni partita che giocavo. Anche il mio modo di giocare in campo è migliorato. Anche la mia coach cerca di farmi notare le cose che faccio bene. Ovviamente non mi dice che gioco bene e che va tutto alla perfezione. Mi fa notare anche gli aspetti sui quali dobbiamo ancora lavorare molto. Penso che sia bravissima a dirmi la cosa giusta al momento giusto. Anche per questo, credo, ho giocato sempre meglio a ogni partita“, prosegue Mirra.

Sulle prospettive verso la finale: “Naturalmente, penso che sarà una partita difficile, indipendentemente da chi vincerà. Se dovesse vincere Zheng, giocherei contro una giocatrice di casa ma non è un problema. Inoltre, sta tornando in forma, sta giocando sempre meglio e ha battuto molte grandi giocatrici. Le piace colpire molte palle e cerca di giocare a ritmo sostenuto“.