Minacce becere a Flavio Cobolli sui social. Il monito del papà ai genitori

Flavio Cobolli riceve delle frasi minacciose dopo la sconfitta all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai e questa volta il padre Stefano pubblica il messaggio attraverso una story su Instagram: la frase mostrata sarebbe stata scritta da una 19enne ed apre ad una riflessione sull’utilizzo dei social da parte del papà-allenatore del tennista italiano.

La riflessione di Stefano Cobolli: “Di solito cerco di cancellare senza dar peso a questi commenti, che sono tantissimi. Ma qualcosa bisogna fare. Forse eliminare i social? Sicuramente una soluzione e ci penserò, per il momento mi sento ancora di contrastare se possibile questa piaga e forse la signorina ci penserà due volte la prossima volta“.

L’invito conclusivo: “Noi siamo forti, siamo sportivi e superiamo ostacoli ben più grandi di un commento Instagram, ma ci sono tante persone che potrebbero soffrirci e non è giusto. Quindi cari genitori diamo un occhio a quello che fanno i nostri ragazzi anche sui social, secondo me è importante“.

Il profilo dal quale proviene la frase incriminata, però, non è più rintracciabile su Instagram: potrebbe trattarsi invece di profilo fake utilizzato da uno scommettitore. In passato episodi analoghi erano già stati denunciati, l’ultimo in ordine di tempo da parte di Matteo Berrettini, minacciato durante il Roland Garros.