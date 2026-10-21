Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays, World Series baseball 2026: programma, orari, tv, streaming

Milwaukee Brewers contro Tampa Bay Rays: queste le World Series 2026. Un confronto che risulta per buona misura inatteso alla vigilia, ma che è davvero piacevole da vedere come elemento di novità rispetto a tanti confronti che si sono visti negli ultimi anni. Una vera e propria rottura degli schemi anche per la MLB.

Per la prima volta dal 1980 non si verificava che le due franchigie arrivate fino alle World Series fossero anche due che non avevano mai conquistato il titolo. Un elemento che, unito ad altri, fa capire quello che hanno fatto due squadre che erano nella metà bassa in termini di spesa per il roster all’interno di questa stagione 2026. Ma, e questo è un altro fatto di cui non si può evitare la menzione, stiamo parlando anche delle due migliori compagini all’interno della regular season. Un ultimo atto, dunque, ricco di merito.

Le World Series 2026 tra Milwaukee Brewers e Tampa Bay Rays prenderanno il via nella notte italiana tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre. Il canale di riferimento di Sky Sport, titolare dei diritti tv in Italia, sarà Sky Sport Arena (204), ma è possibile anche la trasmissione anche su altri canali. Diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO WORLD SERIES 2026

Sabato 24 ottobre

Ore 2:00 Gara-1 Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays

Domenica 25 ottobre

Ore 2:00 Gara-2 Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays

Martedì 27 ottobre

Ore 1:00 Gara-3 Tampa Bay Rays-Milwaukee Brewers

Mercoledì 28 ottobre

Ore 1:00 Gara-4 Tampa Bay Rays-Milwaukee Brewers

Giovedì 29 ottobre

Ore 1:00 Ev. Gara-5 Tampa Bay Rays-Milwaukee Brewers

Sabato 31 ottobre

Ore 1:00 Ev. Gara-6 Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays

Domenica 1° novembre

Ore 1:00 Ev. Gara-7 Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays

PROGRAMMA WORLD SERIES 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) con possibili altri canali

Diretta streaming: SkyGo e Now