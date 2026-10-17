Milano-Novara stasera in tv, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Milano e Novara si affronteranno nella terza giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Le meneghine hanno aperto la stagione con una vittoria per 3-0 su Firenze di fronte al proprio pubblico e hanno poi regolato Macerata a domicilio, mentre le piemontesi hanno perso al tie-break contro Busto Arsizio e Bergamo.

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Le ragazze di coach Chicco Blengini inseguiranno la terza vittoria di fila, in modo da confermarsi al vertice della classifica, da degna pretendente allo scudetto. La formazione allenata da Massimo Barbolini ha bisogno di una svolta e inseguirà la prima affermazione in campionato, con l’intento di lasciare i piani bassi della graduatoria.

L’appuntamento è per sabato 17 ottobre (ore 20.30). Milano sarà guidata dalle sue titolari di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, il libero Eleonora Fersino. Novara punterà in particolar modo su Tatiana Tolok, Kaja Grobelna e Britt Herbots.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Novara, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Sabato 17 ottobre

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD.

PROGRAMMA MILANO-NOVARA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming:Rai Play, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.