Milano ingaggia una nuova vice Egonu. Bintu Diop chiarisce il suo status: le parole della giovane bomber

La Serie A1 di volley femminile scatterà nel fine settimana e nelle ultime ore si è generata un po’ di confusione riguardo alla rosa di Milano, una delle favorite per la conquista dello scudetto. La bomber Bintu Diop, annunciata dalla Numia Vero Volley nel mese di maggio, in provenienza da Cuneo, non risulta nel roster della squadra lombarda pubblicato sul sito di lega.

Nelle ultime ore è stato comunicato l’ingaggio della dominicana Alondra Denis Tapia Cruz, che coprirà il ruolo di opposto di riserva alle spalle della capitana Paola Egonu. E Bintu Diop? A intervenire è stata la stessa attaccante italiana, classe 2002 toscana, che lo scorso anno mise a segno 428 punti nelle 26 partite giocate con la casacca della compagine piemontese.

Sui suoi profili social è stata molto chiara: “In questo momento ho un lievissimo problema fisico che mi impedisce di allenarmi con regolarità e per il quale sto facendo terapia e cure“. La giocatrice ha poi proseguito: “Preciso che sono e rimango una giocatrice tesserata per Milano e da parte mia la volontà rimane quella di aiutare la squadra a raggiungere i migliori risultati sportivi in questa stagione“. Milano esordirà stasera (ore 20.30), di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, contro Il Bisonte Firenze.