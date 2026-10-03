Milano-Firenze oggi in tv, A1 volley femminile: orario 3 ottobre, canale, streaming

Il primo pallone della Serie A1 femminile 2026-2027 si alzerà all’Allianz Cloud di Milano: sabato 3 ottobre alle 20.30 la Numia Vero Volley ospiterà Il Bisonte Firenze nell’anticipo della prima giornata. Un debutto che metterà subito alla prova due squadre rinnovate, accomunate dal cambio in panchina e dalla necessità di trovare rapidamente nuovi equilibri.

Per Milano comincia l’era di Gianlorenzo Blengini, subentrato a Stefano Lavarini. Il tecnico dovrà dare continuità alle ambizioni della formazione lombarda, accompagnando l’inserimento delle nuove arrivate. Il punto di riferimento offensivo resta Paola Egonu, mentre al centro la presenza di Anna Danesi e Hena Kurtagić garantisce qualità e centimetri. Proprio il muro e la pressione al servizio potranno rappresentare due strumenti importanti per indirizzare l’esordio.

Le principali novità riguardano la regia e le bande. Francesca Bosio e Giulia Gennari avranno il compito di costruire le intese con le attaccanti e rendere la manovra il più possibile varia. Accanto a Khalia Lanier, riferimento più consolidato del reparto, ci saranno Yoshino Sato, Rebecca Piva e Valeria Vázquez Gómez: interpreti dalle caratteristiche differenti, che offriranno a Blengini diverse soluzioni. Distribuire il peso dell’attacco sarà una delle chiavi della stagione, per valorizzare tutte le risorse ed evitare di affidarsi sistematicamente a Egonu nelle situazioni più difficili. L’ultima novità in casa milanese è l’ingaggio di Alondra Denis Tapia Cruz che prende il posto di Binto Diop che ha lamentato un lieve problema al ginocchio che la costringe a restare ferma al momento.

Anche Firenze si presenta all’appuntamento con molte novità. Alessandro Orefice debutta sulla panchina del Bisonte alla guida di un gruppo profondamente rinnovato, chiamato a misurarsi subito con un’avversaria di alto livello. La trasferta milanese offrirà un primo riscontro sul lavoro svolto e sulla capacità delle toscane di mantenere ordine e continuità sotto pressione.

In regia Jennifer Boldini dovrà trovare un’intesa efficace con Bianca Cugno, chiamata a raccogliere una parte importante dell’eredità offensiva di Vanja Bukilić. Sulle bande Caitie Baird e Paulina Damaske saranno fondamentali per l’equilibrio tra ricezione e attacco: dalla tenuta della seconda linea dipenderà la possibilità di coinvolgere più soluzioni e rispondere alla potenza delle padrone di casa.

Milano parte favorita per forza offensiva e profondità dell’organico, ma dovrà tradurre questi vantaggi in una prestazione concreta. Firenze proverà a sporcare la ricezione della Numia, limitando la disponibilità del primo tempo e rendendo più leggibili le scelte delle palleggiatrici. Per le lombarde l’obiettivo è partire con una vittoria; per il Bisonte, mettere alla prova le proprie certezze e cercare spazio nelle difficoltà di una squadra ancora in costruzione.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano sabato 14 marzo con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Il Bisonte Firenze

A CHE ORA LA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 3 ottobre – Allianz Cloud di Milano

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Il Bisonte Firenze – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Dazn, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport