Milan da record, Ganna sul podio: l’Italia brilla ai Mondiali su pista. I commenti di Marco Cannone e Luca Gregorio

Jonathan Milan conquista l’oro e il record del mondo nell’inseguimento individuale! Ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai, l’Italia festeggia anche il bronzo di Filippo Ganna: due azzurri sul podio per una giornata straordinaria.

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🚴 A Bike Today analizziamo l’impresa di Milan e il rendimento della Nazionale con Luca Gregorio, alla conduzione, e Marco Cannone: le voci di Eurosport ci accompagnano tra protagonisti, chiavi tecniche e prospettive della rassegna iridata.

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🥈 Dopo gli argenti conquistati dai quartetti maschile e femminile nell’inseguimento a squadre, arrivano altre grandi soddisfazioni per il ciclismo italiano. E il Mondiale di Shanghai offre ancora diverse opportunità per arricchire il medagliere azzurro.

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🔎 Il ritorno vincente di Jonathan Milan, il podio di Filippo Ganna e la forza dei quartetti: facciamo il punto sull’Italia della pista, con lo sguardo rivolto al percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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💬 Qual è l’impresa azzurra che ti ha emozionato di più? Scrivilo nei commenti e partecipa alla puntata!

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