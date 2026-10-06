Mikaela Shiffrin annuncia a sorpresa: “Stagione esplorativa, farò meno slalom e più superG”

Archiviato il ciclo olimpico di Milano Cortina 2026, Mikaela Shiffrin va alla ricerca di nuovi stimoli e si appresta ad affrontare una stagione per lei insolita a livello di programmazione. La detentrice della Sfera di Cristallo generale ha svelato infatti tramite i social di volersi concentrare maggiormente sul superG (oltre a disputare tutti i giganti), a costo di saltare diversi slalom nel corso della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino.

“In questo periodo dell’anno mi è stato chiesto più volte dei miei programmi per la prossima stagione e cambierò un po’ i miei piani. Sarà la stagione dell’esplorazione. Da 16 anni il mio obiettivo è sempre lo stesso: superare i miei limiti e diventare una sciatrice migliore. Mi sto concedendo un po’ più di libertà per chiedermi: cosa mi incuriosisce in questo momento? In questo momento quella curiosità la sento nei confronti del gigante e del superG“, dichiara la fuoriclasse statunitense.

Shiffrin comincerà la stagione il 24 ottobre prendendo parte al gigante inaugurale di Sölden, ma a differenza del passato rinuncerà agli slalom di Levi (14 novembre) e Gurgl (21 novembre) presentandosi poi al cancelletto di partenza in quel di Killington (nel Vermont) tra il 28 ed il 29 novembre per un gigante e per il suo primo slalom speciale dell’inverno.

“L’idea è quella che il primo slalom lo disputerò a Killington e poi di farne potenzialmente qualcun altro nel corso della stagione per mantenere una buona WCSL, ma non voglio che la gente pensi che abbia chiuso con questa disciplina. Non è quello che sto dicendo, e non voglio che si pensi che lo slalom non sia più una sfida per me, perché non è assolutamente quello che intendo. Ho avuto una preparazione un po’ più intensa di quanto non abbia mai avuto prima, ma invece di chiedermi quanto riesca a inserire nella prossima stagione, mi chiedo cosa succederebbe se mi concedessi abbastanza spazio per esplorare le cose che mi incuriosiscono di più“, spiega la sciatrice più vincente della storia.

La nuova programmazione della 31enne nativa di Vail concede una grande chance alle sue avversarie ed in particolare alla tedesca Emma Aicher, che diventa forse la favorita d’obbligo per il successo nella classifica generale di Coppa del Mondo se dovesse limitare gli errori e trovare una maggior costanza di rendimento sulle quattro specialità.