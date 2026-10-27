Micol Majori correrà la Cinque Mulini: prima big nella classica del cross verso gli Europei

Micol Majori sarà tra le grandi protagoniste della Cinque Mulini, tradizionale evento internazionale di corsa campestre, che andrà in scena domenica 22 novembre sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano). Medaglia di bronzo sui 5000 metri agli ultimi Europei, nella gara vinta da Nadia Battocletti, la 28enne lombarda si rimetterà in gioco in uno dei cross di maggiore impatto della stagione, giunto alla 94ma edizione e da sempre sinonimo di grande spessore tecnico.

L’allieva di Stefano Baldini tornerà al mulino Meraviglia dopo il dodicesimo posto del 2024 e la sesta posizione dello scorso anno. Si tratterà del ritorno in gara per la carabiniera, in un possibile avvicinamento verso gli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 13 dicembre a Belgrado (dove Battocletti sarà chiamata a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno).

Quello di Majori è il primo nome di spicco comunicato dagli organizzatori, quando manca meno di un mese al grande evento, il resto del cast verrà annunciato nelle prossime settimane. I campioni in carica sono l’eritreo Amanuel Saymon e l’etiope Yenenesh Shimket, mentre gli ultimi italiani a vincere la Cinque Mulini sono stati Alberto Cova nel 1986 e Nadia Dandolo nel 1990.