Atletica
Mezza Maratona Roma 2026: risultati e classifica. Successi di Kibet e Desta. Quattro azzurre tra le prime dieci
Il continente africano conferma la propria supremazia e trionfa, incontrastato nell’edizione 2026 della mezza maratona di Roma. In campo maschile conquista il successo il keniano Kibet, mentre nella gara femminile taglia il traguardo per prima l’etiope Desta. Buona prova per i colori italiani in campo femminile con quattro atlete tra le prime dieci.
Il keniano Filex Kibet vince la Rome Half Maraton Maschile con il tempo di 59’22’’ e supera di sedici secondi l’etiope Ataklti Kidanu Selemon, secondo con il crono di 59’38’’. Il gradino più basso del podio parla ancora kenyano con il terzo posto ottenuto da Elisha Kiprop, staccato di 51’’ dal suo connazionale.
La Top 5 si completa con altri due corridori keniani. Robert Keter taglia il traguardo al quarto posto con il tempo di 1:00:37 e paga un ritardo di 1’15’’ nei confronti del primo classificato. Termina la propria prestazione in quinta posizione Kelvin Kipruto che accusa 1’23’’ nei confronti di Kibet.
Nella gara femminile l’etiope Netsanet Desta trionfa con il tempo di 1:07:26 davanti alla keniana Regina Wambui Ndungu, seconda a 22’’, e all’etiope Yalemget Yaregal che conquista il gradino più basso del podio con un ritardo di 56’’ nei confronti della connazionale.
Buona prova per i colori azzurri in ambito femminile con quattro atlete tra le prime dieci. Giovanna Epis termina sesta a 4’17’’ dalla vincitrice. Melissa Fracassini chiude settima con 6’15’’ dalla prima mentre Giulia Giorgi e Isabella Caposieno ottengono la nona e la decima posizione.