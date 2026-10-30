Mexico Open al via, Vilips comanda dopo 18 buche

È Karl Vilips l’uomo in testa dopo le prime 18 buche in Messico, dove si sta disputando il Mexico Open. L’australiano 25enne ha chiuso il primo round in -9 ad un colpo di distanza dal giapponese Kensei Hirata e due colpi di distanza da Ben Griffin, il vero favorito di questa settimana. Lo statunitense si trova in T3 a -7 insieme a Garrick Higgo, Marco Penge, Jeffrey Kang e Adrien Dumont de Chassart.

Chiudono la top 10 sui fairway del Vidanta Vallarta diversi giocatori in T8 a -6 tra cui Coody, Hughes, Ghim, Ortiz, Pavon e Greyserman. Appena a ridosso dei primi dieci anche Max Homa, altro nome importante di questo torneo che si è fermato in T14 a -5 mentre Wyndham Clark, il golfista presente in Messico meglio posizionato fino a questo momento nella FedEx Cup List, ha chiuso in -2, risultato che gli vale una 54esima posizione momentanea.

L’appuntamento della settimana è solo il primo dei due eventi che si disputerà nello stato dell’America Centrale. Dopo aver giocato al Vidanta Vallarta, infatti, il PGA Tour si sposterà a Los Cabos per il WorldWide Technology Championship. Per il primo in classifica su 20 tornei disputati 11 tagli passati e 4 top 25.