Golf
Meronk vince l’Alfred Dunhill Links Championship. 5º titolo in carriera per il polacco
Prima vittoria, dopo tre lunghi anni, per il polacco Adrian Meronk, protagonista di un week end molto solido in Scozia, dove si è appena concluso l’Alfred Dunhill Links Championship, torneo disputatosi come di consueto per i prime tre giorni su 3 diversi percorsi (Old Course di St Andrews, Carnoustie e Kingsbarns) per poi concludersi, dopo il taglio, nella “Home of Golf”.
Il polacco è riuscito, grazie ad uno score odierno di -4, a raggiungere quota -20, distanziando di due colpi gli inseguitori, in questo caso il danese Niklas Norgaard e il sudafricano Casey Jarvis, fermi a -18.
Dentro la top 10 anche diversi nomi importanti tra cui il defending champion Robert MacIntyre, che ha chiuso la 4 giorni in T6 a -16 insieme allo statunitense Brooks Koepka. Con loro nei primi 10 anche Michael Stewart e Tommy Fleetwood in T4 a -17, il belga Thomas Detry in 8ª piazza a -15 e i due sudafricani JC Ritchie e MJ Daffue in T9 a -14. Il primo italiano in classifica sui prestigiosi fairway scozzesi è il romano Renato Paratore che chiude la parentesi nordeuropea con un -8 totale (-1 di giornata) in T42 insieme al connazionale Guido Migliozzi (anche per il vicentino -1 di giornata).
A poca distanza anche Francesco Molinari, che trova un piazzamento in T55 a -6 (oggi ha chiuso in +1) e il veronese Matteo Manassero, ultimo degli italiani che hanno passato il taglio in T61 a -5 (per il classe ‘93 un ultimo giro in +2). Si segnalano un’altra buona prestazione di Matt Fitzpatrick, ancora una volta in top 20 (T17 a -12) e dello svedese Alex Noren, che chiude in T23 a -11 con un -3 finale.
Per Meronk si tratta del 5º titolo in carriera sul Dp Wod Tour dopo i due titoli del 2023 (Estrella Damm e Italian Open) e i due titoli del 2022 (ISPS Handa Australian Open e l’Irish Open). Adesso il maggiore circuito europeo volerà a Madrid, nella capitale spagnola, per l’Open di Spagna.