Medagliere World Skate Games 2026: Italia in trionfo! Primo posto di un soffio davanti alla Colombia

Vanno ufficialmente in archivio i World Skate Games 2026, quinta edizione della kermesse mondiale riservata agli sport rotellistici che si è tenuta ad Asunción (in Paraguay) dal 2 al 18 ottobre. L’Italia si è confermata in vetta al medagliere della manifestazione dopo il trionfo casalingo di due anni fa, quando ottenne ben 31 ori arrivando vicina alla tripla cifra di podi.

In questo caso la spedizione azzurra ha dovuto sudare fino all’ultima giornata per ottenere il primo posto finale, collezionando nel complesso 24 ori, 28 argenti e 24 bronzi per un totale di 76 medaglie. Battuta per un’incollatura la Colombia, che ha raccolto ben 27 podi in meno rispetto all’Italia vincendo però tanto (in relazione ai piazzamenti nella top3) e spingendosi fino a quota 23 titoli.

Più distante l’altra grande superpotenza globale delle rotelle, con la Spagna che si è attestata in terza posizione aggiudicandosi 17 vittorie, 18 argenti e 12 bronzi precedendo di poco la Francia (16-15-10). Top5 completata da Cina Taipei, unico altro Paese capace di imporsi in almeno dieci gare, con a seguire Stati Uniti, Russia, Germania, Brasile e Giappone.

Di seguito il medagliere finale (la top10) dei World Skate Games 2026.

MEDAGLIERE WORLD SKATE GAMES 2026