Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2026: Paesi Bassi in vetta, Italia già certa di un podio

Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre il velodromo di Shanghai sarà teatro dei Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2026, evento principale della stagione che inaugura inoltre il periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. In Cina verranno assegnati nel complesso 22 titoli nel corso della 123ma edizione della rassegna iridata.

Previsti 11 eventi da medaglia in campo femminile e altrettanti nel settore maschile, con l’Italia che spera di recitare un ruolo da protagonista giocandosi qualcosa di importante nei team pursuit e non solo. Fari puntati in chiave azzurra su alcune stelle del movimento come Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza.

Di seguito il medagliere aggiornata dei Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2026.

MEDAGLIERE EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026