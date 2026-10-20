McEnroe e le parole al miele per Alcaraz: “È la cosa migliore che sia capitata al tennis negli ultimi 10 anni”

Torna a far parlare di se John McEnroe. Il tennista americano si è nuovamente lasciato andare delle dichiarazioni al miele per Carlos Alcaraz e non solo. L’ex capitano del Team World nella Laver Cup (sostituito da Agassi), negli ultimi giorni a Madrid, ha rilasciato una intervista al programma televisivo La Revuelta, nella quale ha elogiato Alcaraz ed ha risposto alle domande sul tennis spagnolo.

Il sette volte campione slam non ha nascosto la sua ammirazione per il numero uno iberico, già espressa in numerose occasioni passate, affermando che: “Alcaraz è il migliore, è il mio tennista preferito. È la cosa migliore che sia capitata al tennis negli ultimi 10 anni. Non lo dico solo perché sono a Madrid. È incredibile. Siamo molto fortunati ad averlo. Sono contento che sia tornato dopo l’infortunio, perché quando era fuori il tennis era più noioso”.

Lo statunitense ha successivamente allargato il discorso alla Spagna, movimento che da anni è al vertice del tennis mondiale. Il successo di Davidovich Fokina a Shangai su Rafael Jodar è infatti l’immagine della competitività incredibile del tennis spagnolo, capace di trovare nuova linfa dopo il ritiro di Nadal. Questo il commento di McEnroe, con un paragone anche verso gli USA: “Ora è arrivato anche Jódar. Rafa Nadal ha cambiato tutto, è sbucato all’improvviso e ha rivoluzionato il tennis spagnolo. Lo guardavo e dicevo: ‘Ma com’è possibile che riesca a fare una cosa del genere?’. Negli Stati Uniti è da molto tempo che non vinciamo un Grande Slam, e Nadal da solo ne ha già vinti 22”.