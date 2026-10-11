Max Verstappen spezza la maledizione di Singapore e rivela: “Ho avuto un problema all’inizio del GP”

Max Verstappen conquista per la prima volta in carriera il Gran Premio di Singapore di F1 e mette fine a un’attesa durata dieci tentativi. Sul circuito cittadino di Marina Bay, il pilota della Red Bull completa un fine settimana da protagonista assoluto, trasformando la pole position in una vittoria costruita con autorità e confermando i segnali positivi già emersi nella Sprint Race del sabato.

Max gestisce al meglio la partenza, respinge l’attacco della Ferrari di Charles Leclerc e mantiene il controllo della gara fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle, il monegasco chiude in seconda posizione, mentre Kimi Antonelli porta la Mercedes sul terzo gradino del podio. Per Verstappen è il 73° successo in carriera, un risultato che assume un significato particolare su una pista che, fino a oggi, gli aveva sempre negato la soddisfazione della vittoria.

Al termine della corsa, il quattro volte campione del mondo non nasconde la soddisfazione per aver finalmente centrato l’obiettivo, pur sottolineando le difficoltà incontrate nella gestione delle gomme. “C’è voluto un bel po’, ma alla fine questa vittoria è arrivata. Avevamo un bel passo, anche se con le medie sono state un po’ una sofferenza“, ha dichiarato Verstappen, analizzando gli aspetti più impegnativi della gara.

Il successo di Singapore si inserisce in una fase particolarmente incoraggiante per l’olandese e per la Red Bull, che sembrano aver ritrovato competitività e continuità di rendimento. Verstappen evidenzia soprattutto i progressi compiuti nella gestione delle partenze, un aspetto sul quale la squadra ha lavorato per evitare di compromettere il vantaggio conquistato in qualifica. “Si cerca sempre di fare meglio perché in partenza abbiamo fatto fatica in passato. Le ultime gare sono state molto positive, abbiamo una grande motivazione di chiudere al meglio quest’anno“, ha aggiunto il quattro volte iridato.

Ai microfoni di Sky Sport una rivelazione: “Abbiamo avuto dei problemi con la distribuzione dell’energia nei primi giri e per questo che Charles mi era così vicino. Una volta che l’abbiamo sistemato, è stato più facile gestire la situazione, costruendomi un buon vantaggio. Due vittoria di fila, tornato quello del 2023? Mi piacerebbe, siamo quasi a quel livello. E’ ancora più difficile vincere rispetto a quell’anno“.