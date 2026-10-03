Max Verstappen: “Fantastico partire dalla pole, ora l’obiettivo è vincere”

Max Verstappen torna a conquistare la pole position. Il pilota della Red Bull Racing ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2026, eccezionalmente trasferito sul circuito di Sepang, in Malesia, a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.

L’olandese ha dominato il Q3 con un tempo di 1:35.130, interrompendo così il digiuno di pole position che aveva caratterizzato la sua stagione. Verstappen ha mostrato un passo superiore sul tracciato malese e, nel suo ultimo tentativo lanciato, è riuscito a migliorare ulteriormente il riferimento, mettendo al sicuro la prima posizione.

Al suo fianco, in prima fila, scatterà la Ferrari di Lewis Hamilton, distante 298 millesimi dal tempo della Red Bull. Una prestazione che consente alla scuderia di Maranello di piazzare una vettura in prima fila e di guardare con interesse alla gara di domani.

La seconda Red Bull, affidata a Isack Hadjar, aveva invece chiuso le qualifiche con il terzo miglior tempo assoluto. Il francese, tuttavia, dovrà arretrare di cinque posizioni sulla griglia a causa della penalità inflittagli per la sostituzione della power unit. La sanzione modifica quindi l’ordine di partenza e promuove in seconda fila Kimi Antonelli, con la Mercedes, e Charles Leclerc, al volante dell’altra Ferrari.

Al termine della sessione, Verstappen ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto: “Fantastico, ci abbiamo provato in tanti GP e oggi abbiamo messo le cose insieme. E’ la prima volta, incredibile“.

L’olandese ha poi sottolineato il feeling positivo con la vettura e fissato l’obiettivo per la gara: “Sono molto contento per oggi, la macchina mi ha dato belle sensazioni. Partire dalla pole dà fiducia e ora l’obiettivo sarà vincere domani“.