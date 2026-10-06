Mattia Bellucci qualificato al Masters 1000 di Shanghai: vittoria secca e pass per il tabellone principale

Mattia Bellucci si è qualificato al tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai, emulando quanto fatto poco prima da Federico Cinà. Il 25enne è riuscito a fare la differenza nei due turni preliminari sul cemento della località cinese: ieri aveva rimontato lo svedese Elias Ymer con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6(3) e oggi ha liquidato il francese Alexander Muller con il riscontro di 6-4, 6-2.

Il numero 86 del mondo ha prevalso contro il numero 133 del ranking ATP in appena 72 minuti di gioco: il break decisivo nel primo set si è materializzato nel quinto gioco, poi il tennista italiano non ha sfruttato un paio di occasioni nel settimo game; nel secondo parziale, Bellucci ha concretizzato le palle break avute nel primo e nel terzo game, si è issato sul 4-0 ed è riuscito a chiudere i conti.

Dopo essersi spinto fino al terzo turno degli Internazionali d’Italia (sconfitto in due set dallo spagnolo Martin Landaluce), il lombardo cercherà di fare strada nel tabellone di Shanghai, dove attende di conoscere quale sarà il prossimo avversario. Mattia Bellucci era reduce dalla finale persa nel Challenge di Jingshan contro il sudafricano Harris.