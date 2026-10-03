Matteo Arnaldi sfiora un set e poi crolla contro Alcaraz a Tokyo

Matteo Arnaldi sfiora il primo set e poi crolla alla distanza contro Carlos Alcaraz nel secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. I rimpianti sono enormi per l’azzurro nel primo parziale, visto che Arnaldi ha avuto ben quattro set point consecutivi in suo favore, ma ancora una volta Alcaraz ha dimostrato le sue straordinarie capacità di rimontare situazioni quasi impossibili e poi fare suo agevolmente il resto del match.

Lo spagnolo ha ottenuto molto quando ha servito la prima (81% di punti vinti con questo colpo), ma ha sofferto terribilmente con la seconda (vincendo appena il 25% dei punti). Arnaldi ha chiuso con percentuali più simili tra loro: 63% di punti vinti con la prima ed il 52% con la seconda.

Il match era iniziato subito in salita per l’azzurro, che si è trovato sotto per 0-40 nel primo game e alla terza è arrivato l’errore di rovescio del ligure. La reazione di Arnaldi è arrivata nel quarto gioco, sfruttando al massimo la palla del controbreak avuta, con Alcaraz che sbaglia di dritto. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e si arriva così al tie-break. Arnaldi è infuocato e si porta addirittura sul 6-2, avendo ben quattro set point a suo favore. I rimpianti sono soprattutto per il secondo dove Matteo aveva in mano il gioco, ma Alcaraz riesce a rimontare e chiude 8-6 al primo set point.

Arnaldi risente di come ha perso il primo set e crolla completamente nel secondo parziale. Il break di Alcaraz arriva nel secondo game e poi successivamente lo spagnolo toglie ancora il servizio all’azzurro nel quarto gioco, portandosi sul 4-0. Il numero tre del mondo salva anche due palle break nel settimo game e così va a chiudere sul 6-1, qualificandosi per i quarti di finale.